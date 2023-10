Blága Tünde a Blikknek beszélt arról, hogy randizott Stjepan Hauserrel.

Egy partneri együttműködés apropóján kezdtünk el beszélgetni, ugyanis Instagramon reklámoztam a budapesti koncertjét. Ő pedig látta az egyik posztomat és rám írt, majd üzenetváltásba bonyolódtunk" – mesélte a szépségkirálynő, aki kíváncsi volt a férfira, de hezitált, hogy igent mondjon-e a találkozóra.

"Elhívott randizni, amivel kapcsolatban sokáig vacilláltam, mivel nőcsábásznak tűnt, de végül belementem a dologba, mert úgy voltam vele, hogy nekem az is tökéletes, ha egy baráti kapcsolat alakul ki köztünk. Hiszen érdekesnek találtam, szerettem volna megismerni a történetét, nem mellesleg a munkásságáért is rajongok. A személyes találkozón nagyon kedves volt velem és egy igazán jó humorú embert ismertem meg benne, ezért egyértelmű volt, hogy másodjára is szívesen találkozom vele" – árulta el Blága Tünde, aki végül nem akart többet találkozni a világhírű csellistával.

A személyes találkozók során természetesen flörtölt velem, de én ezt nem tartom akkora dolognak, mivel gyanítom, sok nővel ezt csinálja és az is hamar egyértelmű lett, hogy mellettem mások felé is nyit. Végül azért nem folytattuk az ismerkedést mert úgy éreztem, csak egyéjszakás kalandot keres és ez nekem nem fér bele" – magyarázta az erdélyi lány, aki három éve végignézte, ahogy párja egy tragikus balesetben meghalt.