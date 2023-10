Arról is beszélt, mikor teljesen esélytelen nála egy férfi.

A régebben Jordan néven ismert modell és realitysztár, Katie Price nyáron azzal került a hírekbe, hogy óriási műmelleket csináltatott magának, majd az állatvédők támadtak rá, mert gyanúsan sok háziállata pusztult el. Korábbban pedig már írról írtunk, hogy anyagi problémái vannak, mert a szebb napokat is látott sztár csődöt jelentett, akkor már 3,2 millió fonttal, majdnem másfél milliárd forinttal tartozott több hitelezőnek.

A modell most egy interjúban arról beszélt, hogy azonnal esélytelen nála egy férfi, ha koszos a cipője, ápolatlanok a fogai és túl hosszúak a körmei. Ez annyira lelombozza, hogy vele esélytelen az együttlét, mert ölelgetni nem tudna ilyen embert. Ellenben ha ízléses boxeralsóban van az illető, az szexuálisan vonzó számára (már kérdés, hogy a legtöbb ember nem csak alsónadrágban megy randira). A jó szexhez fontos neki, hogy a férfi borotvált legyen lenn is, ugyanakkor az olyan férfiakat kerüli, akik a haverjaikkal szeretnek lógni éjszakánként.



Van róla több képünk is, mutatjuk, lapozzon!