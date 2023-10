Alekosz és Varsányi Réka az Ázsia Expressz szavazásán a legellenszenvesebb párosnak bizonyult . Azt azonban a többiek is elismerik, hogy az egykori valóságshow-szereplő amellett, hogy meglehetősen pökhendi, elég szórakoztató is. A legutóbbi adásban a tánccal gyűlt meg a baja.

Alekoszéknak és Sipos F. Tamáséknak törzsi táncot kellett járniuk öt percen keresztül az Ázsia Expressz legújabb adásában.

Otthon lassúzni jobb azért a Jimmyre

– mondta a celeb Varsányi Rékának, miután a feladatot félbe kellett szakítani miatta.