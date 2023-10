A múlt hétvégén kezdődött a Dancing with the Stars negyedik évada, melyben Hunyadi Donatella, Kiszel Tünde egyetlen lánya is megméretteti tánctudását. A fiatal lány Bődi Dénes oldalán lépett színpadra egy szenvedélyes tangóval, melyhez egy igazán szexi, tűzpiros ruhát választottak számára. A sokat láttatni engedő ruha alól többször is kivillant Hunyadi Donatella tűzpiros bugyija, de a tánc hevében nem volt ideje azzal foglalkozni, hogy magát takargassa. A modell a közösségi oldalán is mutatott merész fotókat magáról, melyek a produkció közben készültek róla.