"Tényleg nagyon izgultam, nekem ez vadiúj pálya. Hozzá vagyok szokva, hogy van egy mikrofon előttem, és ha bármi történik, meg tudom oldani. Most rá voltam utalva a testemre, ami nekem új. Nagyon próbáltam fókuszálni Andrásra" - árulta el az énekesnő.

"Szerencsére jól működik a kémia kettőnk között, és emellett Lindának technikailag is van rálátása a táncra, tehetséges" - mondta az országos táncbajnok. Király Lindáék máris gőzerővel próbálnak a következő adásra, ami fizikailag is megterhelő folyamat: az énekesnő nemrég több fájdalomcsillapító krém kíséretében készült például a próbára, de ennek ellenére is nagyon élvezi ezt az új kihívást.