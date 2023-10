Tóth Andi legújabb Instagram-bejegyzésével is érdekes témát feszeget, mégpedig azt, hogy mit is jelent számára a szépség. A szépség a tökéletesség ellentéte. Az önbizalom, a magabiztosság és a kisugárzás - kezdte írását a Andi, majd úgy folytatta: Most legyek szomorú? Mondjuk azzal sem, ha valaki annak tart. Annyiszor elmondtam már, a szépség relatív.

Tele a média azzal, ki hogy néz ki. Hízott, fogyott, átesett valamilyen műtéten, milyen színű lett a haja. Aztán többszázan erről beszélnek. Na ez szomorú - fogalmaz az énekesnő, akinek egyébként pont a napokban jegyezték meg többen is, hogy nagyon sokat fogyott, és hogy már ne fogyjon többet. Bejegyzését pedig azzal zárta: Tényleg nehéz önbizalommal rendelkezni egy olyan világban, ahol tolják bele az arcodba a TÖKÉLETESSÉGET. Ami nem is létezik. És ha kilógsz belőle, nem vagy elég jó. Sosem követtem semmilyen trendet. Jól érzem magam. Ez elmondható rólad is?