A Bors felhívta Serleg Albertet, aki elárulta, hogy egy gennyes kelés nőtt a torkára, ami napról napra nagyobb lett, így elkerülhetetlenné vált a műtét.

Túl vagyok a műtéten, köszönöm! Körülbelül harminc percen keresztül tartott, érzéstelenítőt kaptam, de nem altattak el. Szerencsére most már jobban vagyok, de se enni, se beszélni nem tudtam, inni is alig. Még három napig bent fognak tartani, sőt, a mandulámat is ki akarták venni, de azt már nem engedtem. Az sokat jelentett, hogy Barbi tegnap meglátogatott, és ma is jön, már alig várom" – magyarázta Serleg Albert.