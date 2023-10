Múlt hét szombaton vette kezdetét a Dancing with the Stars negyedik évada, ami nagy változásokon ment keresztül az előző három szériához képest. A 10 páros közül már csak 9 versenyezhet tovább az év legjobb táncpárja címért, ugyanis Szőke Zsuzsi és Simon Kornél távoztak az első adás végén. Kivételesen nem árulták el a műsorvezetők, hogy a nézők mire számíthatnak a második élő show-ban, most a közösségi oldalakon jelentették be, hogy milyen tematikával készülnek a következő adásban.