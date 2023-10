A Dancing with the Stars negyedik évada ugyanolyan sikeres, mint az elmúlt években. Nemcsak az ismert emberek, de a velük parkettre lépő profi táncosok körül is zajlik az élet. Az első évadban feltűnt egy pár a képernyőn, akik nagyon szépen mutattak egymás mellett, a nézők együtt örültek Stana Alexandrával, amikor Köcse György megkérte a kezét, de a házasság csúnya véget ért. Összeszedtük a TV2 profi táncosainak legdurvább botrányait.