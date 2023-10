Kozso is elmondta a véleményét, miután Szentmártoni Norman őt jelenítette meg a Sztárban sztár leszek! legutóbbi adásában – majd ki is esett a műsorból.

"Annyira drukkoltam a srácnak! Hittem benne, hogy hatalmasat fog énekelni, felajánlottam neki a saját szerkóimat, amiket még a legnagyobb slágereim klipjeiben hordtam. Vártam valamit, amit nem úgy kaptam vissza, ahogyan szerettem volna. Egyszerűen úgy éreztem, mintha parodizált volna engem, ahelyett, hogy levette volna figurákat. Pedig nem ez lett volna a dolga. Sajnálom, és fáj. Összetörte a lelkem egy kicsit" – panaszkodott Kozso a Ripostnak.