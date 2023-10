Lagzi Lajcsinak idén tavasszal kellett börtönbe vonulnia, hiszen tavaly év végén 3 év 6 hónap börtönre ítélte a bíróság áram-, gáz- és vízlopás miatt. A trombitás az ítélet óta folyton megpróbált különböző trükkökkel hatni az igazságszolgáltatásra, rejtélyes betegségére hivatkozva igyekezett először elkerülni a büntetését, majd szabadulni a börtönből. Most úgy fest, az utolsó jogorvoslati lehetőségét is felhasználta annak érdekében, hogy hazamehessen, amit azóta már el is bíráltak, és megszületett a döntés arról, szabadulhat-e előbb Lagzi Lajcsi.