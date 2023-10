A 48 éves Molnár Anikó sokat foglalkozik a külsejével, hiszen jelenleg a testéből él. Mióta belevágott a pornómodellkedésbe átesett egy mellpasztikán, amikor úgy döntött, sokkal nagyobb implantátumokat kér, hogy még látványosabbak legyenek a szexfotói. Azonban ennél nem állt meg, most újabb szépészeti beavatkozása volt azért, hogy még több férfit vonzzon a fizetős oldalára. A pornómodell büszkén mutogatja a közösségi oldalán, hogy mennyit változott a külseje, most már a száját is jelentősen feltöltette, így teljesen megváltoztak a vonásai.

Az eredeti bejegyzés a linkre kattinva elérhető 24 órán át.