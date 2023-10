Gisele Bündchen a kilencvenes évek végén kezdett el modellkedni, a kétezres évek elejére pedig már a legjobban fizetett szupermodellek egyikévé vált, még 2012-ben is szerepelt a Forbes iparági toplistáján. Most, 43 évesen egy farmermárka kampányában vetkőzött félmeztelenre, amiről az Instagramon is található pár fotó és videó.