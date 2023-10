Egy igazán bájos üzenettel köszöntötte ország-világ előtt feleségét Till Attila.

Ma 26 éve! Úristen, milyen fiatalok voltunk (meg vagyunk)! Szeretlek öcsipofa

– írta a fotóhoz Tilla, aki egy évvel ezelőtt az ezüstlakodalomnak is megadta a módját.

„Huszonöt év az ezüstlakodalom, így vettem gyűrűket is. A feleségem már kapott egyet a tizenötödikre is, neki most már három van. Nagyon megható volt, nem tudom miért, de amikor a gyűrűt odaadtam, elérzékenyültem. A családdal, barátokkal elmentünk egy közös reggelire és bár a feleségem mondta, hogy nem kell még beszédet is mondani, jól esett, hogy az egészben volt valami nagyon jó érzés" – magyarázta a műsorvezető Balázséknak a Rádió 1-en.

Nem tudott semmiről, de én ebben is régimódi vagyok. Szerintem egy férfi kérje meg a nő kezét... Ezért is vettem gyűrűt, én gondolkodtam erről és szerintem ezzel nincs semmi baj."

Végül bulit nem tartottak, de az esküvő elég vagányra sikerült.

„Gondolkodtunk bulin, de az még nem állt össze, hogy hány embert kell meghívni. Soha nem tudjuk eldönteni, hogy tíz embert kéne elhívni vagy százat. Majd az elmélkedéssel elmegy egy hónap és már nem hívunk senkit. Viccet félretéve, lehet, hogy lesz buli. Az esküvőnk viszont igazán nagy volt! Szerintem rekordnak számított, mert az országban először volt olyan esküvő, amin gírosz volt a menü. Bringával jártam, nem volt igazán pénzünk. Apám egy darabig meg sem tudott szólalni, de mondtam, hogy nem lesz vőfély sem, a haverok fognak DJ-zni. Nem lagzi volt, inkább buli, de vagy százan, százötvenen voltunk, ami akkor nagyon soknak számított. Mindenki jól érezte magát, de hát két konyak után, minden buli jó buli."