„A mai naptól kezdve minden megváltozik Rio Meandróban" – ezzel az üzenettel kezdi Eugénio, a nagy látó a 2022-ben hazájában nagy sikerrel bemutatott Érted mindent című portugál sorozat első epizódját.

A városból vidékre költöző Mia, aki még az ígéretes ügyvédi karrierjét is hátrahagyta, ekkor még nem is sejti, hogy a két szomszédos falu milyen ellenséges kapcsolatban áll egymással. A konfliktust elmélyíti egy gátépítés terve, amely miatt valamelyik falurész a víz alá kerül. Az alapgondolat nem idegen, hiszen Portugália történetében több olyan helység is van – Aldeia da Luz, Vilarinho da Furna és Vilar da Amoreira –, amelyeket elárasztottak korábban.

Renata Jones, akit a bosszúvágy vezérel, nem hiányozhat a történetből. Bár a titokzatos karakterről az első epizódban keveset tudunk meg, valójában a falu szülöttje. Anyjával együtt elűzték innen, és szörnyű gyerekkora volt. Most visszatér, hogy a múltbéli sérelmei miatt elégtételt vegyen a falu lakóin.

Miával egy időben megismerhetjük a polgármester fiát is, Afonsót, aki szenvedélyes mérnökként hisz a duzzasztógát előnyeiben. Mia és Afonso még a barikád különböző oldalán sem kerülheti el végzetét: egymásba szeretnek. A rivalizálás és a szerelem kéz a kézben járnak a két konfliktusban lévő családban. Vajon Afonso és Mia képesek lesznek új hidakat építeni és a régieket felégetni a szerelem nevében?