Mint korábban írtuk, auguszts végén összeesett a színpad mögött Adele, egy stábtag talált rá a földön fekve. A 35 éves énekesnő állítólag azt mondta a rajongóinak, hogy a produkciós csapat egyik tagja találta meg a földön fekve, egyáltalán nem tudott mozogni. "Ők szedtek fel a padlóról" - mondta.

Ez állítólag nem a szesz miatt volt: Adele isiásszal küzd sok éve. Az isiász (ülőidegzsába) annak a lábon jelentkező tünetegyüttesnek a neve, amely a láb zsibbadásával, érzéketlenségével és gyengeségével jár.

Adele most a vegasi show-ján tartott beszédében elárulta, hogy három és fél hónapja abbahagyta az ivást - írta az express.com. Korábban nagyon hiányzott neki az alkohol, mint mondta, szerinte az "alkoholizmus határán" volt. Mivel volt olyan, hogy négy üveg bort ivott meg délelőtt 11-ig, még ebéd előtt a 2020-as covid alatt, át is lépte azt a határt. Az énekesnő arról is beszélt, hogy unja a józanságot.