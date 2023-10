Az Oscar-díjas Matthew McConaughey bírósági úton szerzett öt évre vonatkozó távoltartási végzést egy nő ellen, aki kéretlen üzenetekkel bombázta és nevetséges perekkel fenyegette, miközben azt képzelte, hogy kapcsolatban állnak.

A sztár az után fordult a bírósághoz, hogy megtudta, a nő közös fotólehetőségre is jogosító jegyet vett Los Angeles-i könyvbemutatójára, holott több száz kilométerrel arrébb lakik. McConaughey új könyve, a Just Because ráadásul gyerekkönyv, így a bemutatón sok gyerek is megjelent, az ő biztonságukat fokozottan védeni akarta a színész.

A nő végül felbukkant a bemutatón, de onnan már rendőrök tessékelték ki a távoltartási végzés értelmében – írja a TMZ.