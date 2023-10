Rubint Réka minden percére emlékszik annak a napnak, amikor lánya, Schobert Lara megszületett. Ennek már húsz éve, de amikor beszél róla, az mindig ugyanolyan mosolyt csal a fitneszedző arcára. A fiatal lány bejegyzései is arról tanúskodnak, fantasztikus a kapcsolata az édesanyjával, nem volt ez azonban mindig így.

Volt egy pár év, amikor én azt gondoltam, ezt nem élem túl. A lázadó tinédzserkor, a nővé válás... De mindenki azt mondta, nyugodjak meg, mert ha ezt túlélem, akkor a lányom vissza fog kanyarodni hozzám. Ez tényleg így történt" – mondta a Blikknek adott interjújában Rubint Réka, aki nagyon örül annak, hogy Szekszárdi Tamás, az NB II-es Kazincbarcika SC 29 éves futballistája a lánya párja.

"Óriási biztonságot ad számomra, hogy Lara barátja egy rendkívül megbízható, jól nevelt, értékrendileg szenzációs srác, aki nemcsak nagyon szereti a lányunkat, de vigyáz is rá. Nagyon-nagyon örülök, hogy Larát boldognak látom, és nyilván így könnyebb engedni is azon a köteléken, ami köztünk van... Szerintem mondhatom azt, hogy az elmúlt hét-nyolc évben a legkeményebb időszakon mentünk keresztül ő is és én is. Nagyon sok hasonlóságot hordoz az életünk, én Kazincbarcikán születtem, ő most ott él."

A sok boldogság mellett van rengeteg stressz is egy ekkora családban. Az elmúlt egy év egy kifejezetten nehéz éve volt Schobertéknak.