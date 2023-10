Berki Krisztián hamvai az özvegye, Berki Mazsi döntése miatt kerültek tavaly a farkasréti temetőbe, a sztár szülei hiába harcoltak azért, hogy fiuk a szülővárosában, Tatabányán nyugodhasson.

"Bár egy éve nagyon elszántak voltunk, még ügyvédnél is jártunk, mára elfogadtuk a megváltoztathatatlan helyzetet. A gyermekünk messze nyugszik tőlünk, és ez így is marad" – mondta most a Borsnak Berki édesanyja, Majer Júlia.

"Nem tehetünk mást, utazunk hozzá, amikor csak tudunk. Mindenszentekkor például én biztosan ott leszek. Most már jobb is így. Nem szeretnénk megbolygatni a sírját, azt szeretnénk, ha békében nyugodhatna. Aztán majd találkozunk..." – tette hozzá.