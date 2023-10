Besenyei Bogi a TV2-ről lehet ismerős, bejutott a top 10-be az Exatlon All Star évadban. A sportoló nagyon szépen teljesített a sportos realityben és sok rajongót is szerzett, közel 100 ezren követik. Most egy pár hete készült fotót mutatott, Görögországban járt nemrég. Több bikinis képért, videóért lapozzon!