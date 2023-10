Csuti és a táncpartnere, Tóth Katica különleges produkcióval készültek a Dancing with the Starsra, a műsor magyarországi történetében ugyanis először adtak elő countrytáncot. A korábbi évadokban ez a műfaj nem szerepelt, most az adás tematikája (Tánc a Föld körül) miatt került be, hisz Csutiék a látványvilággal is az Egyesült Államokat idézték meg. Nézze meg az előadásukat!