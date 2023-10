Mint korábban írtuk, visszatér a hetvenes évek népszerű műsora, a Delta. A Delta új részei október 21-től láthatók a Dunán. A műsor új házigazdája Fejős Ádám, aki maga is nagy rajongója a műsornak. A legtöbbeknek a közmédia időjárás-jelentéseiből tűnhet ismerősnek, most a Duna Család-barát című műsorának vendégeként mesélt a feladatról és a tudományos-ismeretterjesztő sorozathoz való személyes kötődéséről.

Fejős Ádám meteorológus már gyerekkorában rajongója volt a Deltának: legnyűgözte a modern, jövőbe mutató formátum, éppen ezért fogadta nagy örömmel, hogy a televíziós legenda, Kudlik Júlia után ő vezetheti a 70-es évek legnépszerűbb tudományos műsorát.

Tetszett a főcím, különösen a képsorok között feltűnő Concorde repülőgép. A zenei érdeklődésem már akkor is megvolt, megfogott az ikonikussá vált szignálja, a Song Of The Second Moon. Jótékony izgatottságot éreztem tőle, ami most is átjár, miközben a műsort készítjük" – kezdte a Család-barát vendégeként Fejős Ádám meteorológus, a megújult Delta házigazdája.

A képernyős hozzátette, az 1964-ben kezdődött ismeretterjesztő műsort a 21. század tudományos és technológiai igényességével folytatják, hogy a következő generációnak is ugyanazt az élményt nyújthassa.

Az adások futurisztikus vizuális megjelenítéséért 3D-grafikusok és VFX-szakemberek felelnek, és ha a számítógépes trükkökhöz nem is tud személyesen hozzáadni, a témaválasztásban maga is részt vesz. A Delta adásai egy-egy kulcsfogalomra épülnek: az első részben a „távolság" különböző értelmezésével ismerkedhetnek meg a Duna nézői.