Gelencsér Tímea a Dancing with the Stars online háttérműsorában, a Dancefloorban tudatta, hogy a szombati adás alatt kikkel kommentálják a táncos produkciókat a szintén az interneten futó Dirty Dancing Live-ban. A TV2 videója szerint a milliárdos Nagy Ő, vagyis Jákob Zoltán mellett Emilio, illetve az Ázsia Expresszből frissen kiesett modellpáros, Kecskés Enikő és Kafiya Rea Milla is ott lesznek este a stúdióban. Nézze meg a bejelentést!