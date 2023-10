Ahogy Csuti és Tóth Katica, úgy Sydney van den Bosch és Ádám Csaba is történelmet írtak a Dancing with the Starsban, a műsor történetében ők táncoltak először magyar néptáncot. Sydney van den Bosch ráadásul komoly sérüléssel, részleges térdszalagszakadással csinálta végig az előadást – nézze meg, hogyan sikerült neki!