Egy ideje tartja magát a pletyka, hogy az Ázsia Expresszből frissen kiesett Kecskés Enikő, illetve a jelenleg a Dancing with the Starsban látható T. Danny együtt vannak, a kapcsolatukkal már a Tények.hu is foglalkozott.

Szakításukról szintén lehetett már hallani (még azelőtt, hogy egyáltalán hivatalossá vált volna a kapcsolatuk), a Dancing with the Stars első adásában azonban lebuktak: Kecskés Enikő a közönségben szurkolt T. Dannyért.

A Bors akkor összebújós, csókolózós fotót is készített róluk a stúdióban, ettől azonban mindkét fiatal kiborult – holott tudták, hogy nyilvános lesz a tévés közvetítés.

A lap azóta arról is írt, hogy T. Danny a saját YouTube-csatornáján is megmutatta már a párját, a Budapest Parkban tartott koncertjéről ugyanis háttérvideó is készült, amelyben a rapper az otthonában kérdezgetett egy lányt, hogy mit vegyen fel – mire megjelent, az ölébe ugrott Kecskés Enikő. Ennek ellenére a fiatalok továbbra is titkolnák a kapcsolatukat, már csak az a kérdés, hogy miért.