Példaértékű az az összetartás és szeretet, ami a Egri Kati és nővére, Egri Márta között van - írta a Blikk. A két színésznő jóban-rosszban kitart és segíti egymást. Katinak van most több segítségre szüksége, hiszen combnyaktörése miatt kétszer is műtötték. Egy ideig testvérénél lakott, nemrég azonban beköltözött új otthonába.

Egri Kati tavaly tavasszal költözött testvéréhez, miután úgy döntött, huszonkét év után külön utakon folytatják férjével. Utána pedig balesetet szenvedett.

"Épp lakásvásárlás előtt álltam, de mivel jött ez a baleset, ami miatt aztán meg is műtöttek, nem tudtam hova menni, ezért költöztem Mártához. Jó volt együtt, előjöttek a gyermekkori emlékeink. Tavaly októberben aztán megvettem az új otthonomat, de sajnos a lábam hosszútávon nem javult, újabb operációra volt szükség most júniusban. Tompai doktor protézist rakott be, mert a korábban betett csavarok az én koromban már nem ajánlottak" – mondta a színésznő, aki ezúttal a kórházból már új otthonába térhetett haza. Szépen javul a műtét után, de még mindig mankóval jár és szüksége van segítségre, ebben nővérére és annak lányaira most is számíthat - írta a lap.