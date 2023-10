Gáspár Zsolti elérzékenyülve számolt be arról, hogy korábban elhidegült testvére, Győzike egy személyre szóló verssel köszöntötte a 48. születésnapján.

"Igazából voltak vitáink, és még biztosan lesznek is, hiszen mindketten nagyon erős egyéniségek vagyunk, de remélem, hogy mi mégis lehetünk az a két dudás, akik megférnek egy csárdában, hiszen mégiscsak vér vagyunk egymás véréből. Túl sok időt vesztegettünk el, és egyikünk sem lesz már fiatalabb. Arról nem beszélve, hogy nekünk kell jó példával elől járnunk a gyerekeink előtt, és nekünk kell megmutatnunk, hogy a család akkor is család marad, ha nem is mindenben értünk egyet" – mondta a Ripostnak Gáspár Zsolti, aki a nyilatkozata alapján nagyon is hajlik a békülésre.