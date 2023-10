Egy hónappal ezelőtt is panaszolta Görög Zita, hogy milyen nehéz időszakot él át, és nem győzi kapkodni a fejét, mert egyfolytában történik valami, amit meg kell oldania. Szeptember végén sürgősségire került egy durva allergiás reakció következtében, közben apja is súlyosan megsérült, de akkor tudatta a követőivel, hogy mindenki rendben van. Most azonban újra a kórházból jelentkezett.