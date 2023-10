Már két páros is távozott az idei Ázsia Expresszből, mind a két alkalommal egy-egy női páros, először Kunovics Katina és Völgyi Zsuzsi, majd Kecskés Enikő és Kafi Rea Milla. A mexikóban forgatott negyeik évad is nagy izgalmakat tartogat mind a nézők, mind a játékosok számára. Az egyik legnagyobb feszültség Nagy Alekosz és párja, Réka jelenlétéből fakad, továbbá közöttük is vita van Kecskés Enikő miatt. A modell távozása után Réka fellélegezhetett egy kis időre, majd elég kellemetlenül fogadta a hír, hogy Kecskés visszatérhet a játékba Völgyi Zsuzsi oldalán. Alekosz párja alig tudta türtőztetni magát, amikor Ördög Nóra bejelentette a hírt, könnyeivel küszködve nyugtázta, hogy visszatér a riválisa.