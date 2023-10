A TV2 nagysikerű társkereső realityjében egyre fokozódik a dráma, már az első rózsaceremónia is feszültre sikerült, amikor Jákob Zoltán egyszerre két nőt is kikosarazott. A második alakom sem lesz egyszerűbb a gazdag vállalkozó számára, ugyanis négy nőből csak egynek adhat rózsát. Bár Jákob elmondása szerint őt is mindig megviseli, ha vissza kell utasítania valakit, de kénytelen így tenni, hiszen a végén csak egy barátnőjelölt maradhat. Az idei évadban gyorsan szűkül a kör, óriási a feszültség a nők között.