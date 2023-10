Mint írtuk, csúfosan megbukott az RTL Klub The Voice című műsora, a produkció roppant kínos, a nézők utálják, hiába vetnek be szánalmas próbálkozásokat a műsor készítői. Ha ez még nem lenne elég, most az egyik zsűritagjuk, Manuel a közösségi oldalán próbálja magát sajnáltatni, ugyanis elárulta, mit dolgozott, mielőtt a zenével kezdett el foglalkozni.