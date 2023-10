Az év elején ismerte be Király Viktor és felesége, Király-Virág Anita, hogy kapcsolati gondjaik vannak. Eleinte próbálták titkolni a dolgot, annak ellenére, hogy egyre többen találgattak arról, hogy mi lehet közöttük. Bár a valódi részletekről azóta sem nyilatkoztak, nyáron egyértelművé tették, hogy a válás mellett döntöttek. Már kezdtek csillapodni körülöttük a kedélyek, mire újabb megdöbbentő fordulat következett a kapcsolatukat illetően, ugyanis egy romantikus utazásra mentek kettesben, ahonnan egyfolytában fotókat és videókat mutogatnak a közösségi oldalaikon. Egyelőre nem tudni, mi történt közöttük, miért utaztak el, de sok kérdést vet fel az, hogy miért épp most hajlanak a békülésre.

Egyre több a furcsa körülmény Király Viktor és Király-Virág Anita kapcsolatában, akik sokáig hallgattak arról, hogy problémáik lennének. Bár már többen találgatták, hogy mi van a házaspárral, egy ideig nem vallották be, hogy az Ázsia Expressz ideje alatt elhidegültek egymástól. Majd az énekes úgy döntött, megtöri a csendet és elismerte, hogy válságos a helyzet, de dolgoznak a házasságukon, ekkor el is utaztak egy romantikus utazásra Isztambulba, ahol úgy tűnt, hogy jól érezték magukat kettesben.

Majd egy idő után újra feltűnt, hogy sok időt töltenek külön, elmaradtak a közös programok, sokáig egyetlen közös képet sem osztottak meg a közösségi oldalaikon. Majd a megszokott szerelmes üzenetek helyett elkezdődtek a gyanús utalgatások, melyben nyilvánosan tettek megjegyzéseket egymásra.

Takarítsd ki az életedből mindazt, ami káros, visszahúz, leural, meggyötör. Fontos, hogy a helyére kerüljenek a dolgok, tudod, mint a rendrakásnál. Hogy tudd, ki és milyen helyet foglal el az életedben... Mi az, ami kell.. és mi az, ami feleslegessé vált. Lehet, hogy fájdalmas lesz és kicsordul a könnyed, amikor egy-egy széttört, újraragasztott dolgot egy mozdulattal kihajítasz (mert bíztál benne, hogy ugyanolyan lesz) és még az is előfordulhat, hogy utánanyúlsz, hogy "hátha mégis"... Ne áltasd magad. Ami eltört, az sosem lesz már olyan, mint volt. A repedések meglátszódnak és mindig is ott lesznek – akár látod, akár nem" - írta korábban egy Instagram-bejegyzésében Király Viktor felesége, aki egyértelműen a férjének üzent ezekkel a sorokkal.

A bejegyzése után nem sokkal később kiderült, hogy valójában külön élnek, és nem is tudják helyrehozni a házasságukat, elismerték, hogy a válás mellett döntöttek. Király Viktor egy dalban is megénekelte a valódi érzéseit, hogyan élte meg a csalódást, majd ezzel kapcsolatban elárulta, hogyan tette túl magát ezen a nehéz időszakon.

Elég volt az elmúlt egy évből! Nemigen törődtem magammal, folyamatos habzsi-dőzsi volt, de úgy döntöttem, ennek most véget vetek, és mind külsőleg, mind belsőleg visszahozom a régi Viktort. Kíváncsi srác vagyok, kipróbáltam, milyen, ha elengedem magam, de hosszabb távon ez nem jó így" - magyarázta nagyjából egy hónappal ezelőtt Király Viktor, aki ekkor véglegesnek gondolta a döntését.

Majd pár nappal nyilatkozatát követően megjelent a Break me című dala, mely arról szól, hogyan álljunk fel a padlóról, ha egyik pillanatról a másikra egy kilátástalan helyzetben találjuk magunkat. Király Viktor még azt is hozzátette: jelenleg ő is egy nehéz időszakában van, ami meg is látszik rajta, de küzd azért, hogy kilábaljon belőle.

Most, egy hónappal később váratlan, mindenki számára meglepő fordulat történt a házaspár életében, egyelőre senki sem érti mi történhetett közöttük, de minden jel arra utal, hogy mégsem válnak, újabb romantikus programra utaztak kettesben, de nagyon titokzatosan közvetítik az eseményeket a közösségi oldalaikon.

