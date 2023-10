Az Indexnek adott interjúban magyarázkodik Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója, miután az RTL Klub idén hatalmasat bukik a nézettségi versenyben. Szerinte sok döntésük nem találkozott a nézők ízlésével - amivel nehéz vitatkozni. A TV2 az elmúlt 12 hónapból 11-et megnyert, hétvégén ragyogó nézettséget hoz a Dancing with the Stars és a Sztárban sztár leszek!, miközben gyalázatos eredményei vannak a már hetekkel ezelőtt megbukott Voice-nak, a Tények pedig nagy fölénnyel veri az RTL Híradóját.

Mint írtuk, az elmúlt 12 hónapban kiemelkedő nézettségi eredményeket ért el a TV2. A csatorna tavaly a kiemelten fontos őszi tévés főszezonban átvette a vezetést főműsoridőben is, és az októbert már mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+) első helyen zárta a nézettségi versenyben.

A június kivételével az év minden hónapjában a TV2 nyerte a nézettségi versenyt főműsoridőben a 18-59 évesek körében. A piacvezető pozíció elérésében és megtartásában kiemelkedő szerepe volt a TV2 tavaly októbertől adásba került saját gyártású műsorainak is, hiszen döntő többségük idősávjuk legnézettebb műsora lett. Erről itt olvashat hosszabban.

Vidus Gabriella, a RTL Magyarország vezérigazgatója most az Indexnek adott interjút, ebben elismeri hogy népszerűbb a TV2, mint az RTL. "A hosszú ideje tartó nézői trendek átalakulásában most egy olyan ugrásszerű változás történt, ami az RTL-t hátrányosabban érintette, és voltak olyan döntéseink, amelyekkel nem találtuk el a nézői ízlést száz százalékban" - mondta.

Majd megmosolyogtató önigazolással áll elő: "ez a bicsaklás isteni ürügy arra, hogy megújuljunk, és meghozzunk olyan döntéseket, illetve kipróbáljunk olyam dolgokat a képernyőn, amilyeneket eddig nem mertünk" - tette hozzá.

Érzik, hogy nagy bajban vannak

Vidus a bevételekről is beszélt: "Nem csatornákat, hanem csatornacsomagokat vásárolnak a hirdetők, és ha maga az RTL gyengébben is ment, más csatornák ugyanabban a csomagban viszont jobban. Idén tehát erre még nem volt hatással, hogy jövőre lesz-e, azt nem tudom, hiszen a tárgyalások csak most kezdődnek."

Látja, hogy baj van, változtatni kell: "A műsorkészítőknek és az üzleti oldalnak is át kell esnie azon a fázison, hogy nem erővel kell megoldani ezt a helyzetet, hanem inkább stratégiával. Szerintem ez egy nagyon jó ébresztő időszak nekünk arra, hogy sok mindenen változtatnunk kell."

Nem bírnak a TV2-vel

A Tények rendszeresen nagy fölénnyel veri az RTL Híradóját a teljes lakosságnál, és az utána látható Tények Plusz is ragyogóan teljesít - így volt ez tegnap, október 25-én is, előbbi volt a legnézettebb, utóbbi pedig a második legnézettebb hazai műsor. Az Ázsia Expresszt és A Nagy Ő-t is többen nézték, mint az ellenük indított RTL-es műsorokat.

Hétvégén sem tudja megszorongatni a TV2-t az RTL, szombaton a Dancing with the Sars 834 ezer tévézőt érdekelt, a már hetekkel ezelőtt csúfosan megbukott Voice-ra pedig mindössze 444 ezer néző kapcsolt.