G.w.M és Azahriah sokáig szidták egymást nyilvánosan, a rapper többek között egy botrányos videóban üzent Magyarország jelenleg legnépszerűbb énekesének. Úgy tűnt, hogy kibékültek, azonban most egy olyan videó került elő, amiben Azahriah üzent Kulcsár Edina férjének.

G.w.M szerint minden rendben közte és Azahriah között, szerinte az újságírók ugrasztották össze őket.

Brutális! Olyan dolgot tett le, amit még senki soha! Nehezen indult a kapcsolatunk, elbeszéltünk egymás mellett, mind kiderült. Találkoztunk, megbeszéltük... Rájöttünk, hogy a sajtó generálta túl köztünk! Desh-sel jó kapcsolatunk volt a találkozó előtt is, örült, hogy megbeszéltük és jól alakultunk. Jól váltunk el és már akkor mondta, hogy lesz Puskás! Gratuláltam akkor is, de ezúton is gratulálok! Fel az égig és további sok sikert neki és a csapatának" – írta közösségi oldalán a rapper.

A Bors azontúl, hogy emlékeztette arra az olvasót, hogy G.w.M kamerák előtt nevezte húgyosnak, vagy éppen az Instagram-oldalán senkiházi b*ziként, és egy tiszteletlen kis k*csögként hivatkozott a fiatal popsztárra, és, hogy Azahriah is "beletörölte a lábát kollégájába", egy videót is talált, ami nem éppen a békéről tanúskodik.

Azahriah egyik szövege arról szól, hogy az énekest a "spanja is hátba szúrta", éppen ezért kell valami méltó büntetés. Az egyik lehetséges opció, hogy kalapáccsal töri szét a kezét, a másik, hogy G.w.M-et hallgattat vele. Lehet, hogy ez egy korábbi videó, mindenesetre nem túl hízelgő G.w.M-re nézve.