A tévézési szokásokról, trendekről, a siker titkáról, a streaming helyzetéről és a piacvezető pozícióig tartó tudatosan épített útról is beszélt a Big Picture konferencián Pavel Stanchev és Fischer Gábor. A TV2 Csoport programigazgatója prezentációjában részletesen ismertette a TV2 és a csatornaportfólió nézettségi eredményeit, melyből kiderült, hogy szeptemberben, a 18-59 éves korcsoportot vizsgálva 24%-kal többen nézték a TV2 műsorait főműsoridőben, mint az RTL-ét. A beszéd legjobban várt része az új műsorok bejelentése volt és tartogatott meglepetéseket: a TV2 Csoport megvásárolta és hamarosan képernyőre tűzi a Next Topmodel Hungary-t és a Kísértést.

Az október 26-i Big Picture szakmai konferencián a TV2 Csoport képviseletében a vezérigazgató, Pavel Stanchev és a programigazgató, Fischer Gábor állt színpadra. Előbbi ismertette, hogy hamarosan logot vált a TV2 Csoport, megújul a Tények arculata és a gyermekek lelki egészségének védelmében 2024. január 1-jétől a médiacsoport gyerekcsatornája, a TV2 Kids lesz az első olyan, Magyarországon elérhető, magyar nyelvű, nem közszolgálati gyerekcsatorna, ami reklámok nélkül sugározza műsorát.

Fischer Gábor a beszédét a nézettségi eredményekkel kezdte és hozzátette, tudatosan építették úgy a portfóliót és a főcsatorna programkínálatát, hogy immár egy éve főműsoridőben is piacvezető a TV2 és idén ősszel is magabiztosan tudja tartani ezt a pozíciót.

A főcsatorna szeptemberben teljes napon és főműsoridőben is toronymagasan nyerte a nézettségi versenyt mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+), és eddig októberben is vezeti a toplistát. A főcsatorna nagyon jó eredményei azért is fontosak, mert hozzájárultak ahhoz, hogy a TV2 Csoport szeptemberben is megőrizte piacvezető pozícióját a csatornacsaládok versenyében. A tavalyi évhez képest idén októberben a TV2 mindhárom korcsoport esetében jelentősen magasabb közönségarányt ért el eddig főműsoridőben, mint tavaly ilyenkor, míg az RTL esetében pont fordított a helyzet. A kereskedelmileg fontos 18-59 éves korcsoportban ráadásul tavaly október óta a június kivételével minden hónapban a TV2-t választotta főműsoridőben a legtöbb néző. A különbség már egészen drámai, ebben a korcsoportban szeptemberben például 24%-kal nézték többen a TV2-t főműsoridőben, mint az RTL-t.

Az idei őszi szezonban ismét vannak új évaddal visszatérő nagysikerű formátumok és újonnan debütáló műsorok is. A már 5. évaddal képernyőre került Séfek séfe toronymagasan nyerte az idősávját, ráadásul a műsor történetében az idei évad volt a legnézettebb mindhárom kiemelt korcsoportban. A vadonatúj realityként debütáló Kőgazdag fiatalok szintén sikeresen kezdett, és az első évad mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora volt. A hétvégi showműsorok közül jelenleg a Sztárban sztár leszek! és a Dancing with the Stars van képernyőn, előbbi nemcsak a Cápák közöttnél, hanem a Voice-nál is sikeresebb volt hétvégente, míg a táncos show is magasan nyeri a sávját a Voice-szal szemben. Hétköznap esténként az Ázsia Expressz és a Bachelor - A Nagy Ő ülteti képernyő elé a nézőket.

Mindemellett, a TV2 sikereihez jelentős mértékben hozzájárulnak a főcsatorna reggeli és esti infotainment műsorai. A reggeli, illetve kora délelőtti idősávban sugárzott Mokka és Mokkacino eredményeit meg sem tudja közelíteni a versenytárs csatorna, mindkét műsor jelentős előnnyel nyeri idén is az idősávját mindhárom kiemelt korcsoportban. Ráadásul a teljes lakosság körében egyetlen nap sem volt még ebben az évben, amikor a konkurens RTL-t több néző választotta volna, mint a Mokkát vagy a Mokkacino-t a saját idősávjában. Főműsoridőben már nagyobb a verseny, azonban a TV2 itt is fölényes győzelmet tudott aratni szeptemberben, hiszen átlagosan mindkét esti infotainment műsor, vagyis a Tények és a Tények Plusz is idősávja legnézettebb műsora volt mindhárom kiemelt korcsoportban. A Tények Plusz ráadásul éves átlagban is mindhárom kiemelt korcsoportban nyeri az idősávját.

A már képernyőn látható népszerű show-k és reality-k mellett még újabb műsorok is indulnak a közeljövőben. Hamarosan újra megnyitja kapuit Zsolti gazda farmja, Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolt műsorvezetésével indul a Farm VIP legújabb évada, visszatér a tavasz sikerműsora, újra pörög Kasza Tibivel a Szerencsekerék és november 6-án elindul a Párharc harmadik évada, Stohl Andrással és a celebpárokkal és hamarosan érkezik egy vadonatúj társkereső reality is, a Házasság első látásra. 2024-ben sem lassít a TV2: érkezik a Kincsvadászok, a Hazatalálsz napi sorozat második évada, a Mutasd a hangod! folytatása, és a tavasszal nagy sikert aratott Zsákbamacska vetélkedő új részekkel.

Fischer Gábor végül két olyan új formátumot jelentett be a prezentációja végén, melyek meghatározzák majd a csatorna 2024-es évét:

20 év után visszatér Magyarországra a világhírű Temptation Island, azaz a Kísértés. Bizonyára mindenki emlékszik a gyönyörű tájon játszódó társkereső reality-re, amit a TV2 Thaiföldön forgat majd és a modern nézői igényeket kiszolgálva napi műsort készít a valóságshow-ból.

2024-ben Ördög Nóra műsorvezetésével Magyarországra érkezik a Next Topmodel Hungary. Az Egyesült Államokban 24 évadot megélt tehetségkutató valóságshow (America's Next Top Model) hazai verziójában a modell jelölteknek hétről hétre nem mindennapi fotózásokon és divatbemutatókon kell bizonyítaniuk rátermettségüket.

A versenybe szálló lányoknak szépségük mellett állóképességükre, szakmai elhivatottságukra, alázatos hozzáállásukra és alkalmazkodóképességükre is szükségük lesz, hogy meggyőzzék a Next Topmodel Hungary négytagú szakmai zsűrijét.