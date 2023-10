Október 21-én az arizonai Phoenixben halálra késeltek egy 53 éves férfit, Cs. Zsoltot, aki a Magyarországon népszerű klinikai pszichológus, Bagdy Emőke fia - a megrázó részletekről itt írtunk korábban.

"Megy az élet, minden rendben" - ezt üzente halála előtt Császár Zsolt. Minden bizonnyal ezek voltak az utolsó mondatok, amiket a tragédia előtt küldhetett, így gondolja Szenes Andrea, akinek az üzenetet címezte. Mint kiderült, Zsolt fiatalon hosszú ideig a Szenes családnál lakott, Andrea fogadott testvéreként beszél róla mind a mai napig.

"Születésnapomra gratulálva küldött egy üzenetet" - mondta a Blikknek Szenes Iván lánya, a Magyar Televízió egykori alelnöke.

Ilyenkor az ember általában megköszöni a gratulációt és azzal vége is a beszélgetésnek, most azonban váltottunk még néhány mondatot. Megkérdeztem, hogy hogy érzi magát, amire azt válaszolta, hogy minden rendben van, dolgozik, megy az élet. És még azt is: "az a hír, ha nincs hír" - mesélte.

Szenes Andrea is csak azt tudta megerősíteni, amit Zsolt mindegyik barátja, ismerőse mondott a férfiról. Konfliktuskerülő, tisztességes ember volt, akit az éltetett, hogy segítsen másokon. Nem érdekelte a karrier, életét annak szentelte, hogy akivel csak tud, jót cselekedjen.

- Azt is elárulta, hogy legközelebb júliusban szeretne hazajönni - mondta Andrea, aki - amikor Zsolt Magyarországon járt - mindig igyekezett időt szakítani arra, hogy találkozhassanak.