Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, Tóth Gabi nagyon beteg. Az énekesnő szeretett volna az Átkozott Nyár című dalának premiere után a közösségi oldalán énekelni, a betegsége miatt azonban ez elmaradt.

Sajnos erős mandulagyulladásom van napok óta, ami nem javult, és egy fájdalmas tályogot hozott nekem, emiatt én nem tudok nektek ma új dalt hozni, de megfelelő orvosi és gyógyszeres kezeléseket kapok, szóval igyekszem minél hamarabb meggyógyulni, és bemutatni nektek legújabb dalomat. Vigyázzatok magatokra és ölellek benneteket" – üzente követőinek.

A Bors írta meg, hogy a TV2 szerkesztői fél napja nem tudnak kapcsolatba lépni az énekesnővel.