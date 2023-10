Antonia Desplatet egy 22 éves férfi rabolta ki, erről a Blikk számolt be a minap. Az eset október 14-én történt, a férfit már másnap elfogták a rendőrök. A lap munkatársa a helyszínre ment, kiderült, biztonsági őr vigyáz a házra.

Már a lépcsőházba is nehezebben lehet bejutni, a futárokat sem engedik csak úgy be, a biztonsági őr szemmel tart mindenkit, aki belép az utcáról. A lakók egyébként örülnek is ennek a változásnak. A legtöbben már akkor megkönnyebbültek, amikor elkapták a tettest, de volt, aki attól tartott, hogy megismétlődik a dolog, mivel más is kedvet kap a hasonló tett elkövetéséhez. Ezért is döntöttek az intézkedés mellett"

– mondta egy közeli lakos.

A színésznő szinte egy napon belül visszakapta az iratait, hamarosan pedig teljesen kártalanítják, ugyanis a férfit október 16-án a Blaha Lujza téri aluljáróban elfogták, a lopott ékszerek egy részét megtalálták nála. Antonia Desplatet örömében elsírta magát, ez természetes, a szakértői bevizsgálás után visszakapja az eljegyzési gyűrűjét, egy értékes zafírgyűrűt, de a Chanel pénztárcáját is.