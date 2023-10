Krausz Gábor hetek óta Mikes Annával táncol a Dancing with the Starsban, a köztük lévő összhang pedig sokaknak szemet szúrt, többen már össze is hoznák őket. Krausz most erre tett rá egy lapáttal, kamerák előtt udvarolt ugyanis a partnerének: arra a kérdésre, hogy inkább humoros vagy inkább feltűnően szép legyen egy nő, azt válaszolta, hogy a legjobb, ha mindkettő – mint a mellette ülő Mikes Anna. Nézze meg a TV2 háttérvideóját!