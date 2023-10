Szombat este a harmadik élő show-val folytatódik a Dancing with the Stars, melyben Krausz Gábor Mikes Annával táncol. A köztük lévő összhang sokaknak szemet szúrt, többen már össze is hoznák őket. Krausz erre tett rá egy lapáttal, kamerák előtt udvarolt ugyanis a partnerének, erről itt írtunk. A séf és a táncosnő minden nap órákon át készülnek, a mai táncpróbán pedig felbukkant Tóth Vera és Krausz Hannaróza is - a kislány a nagynénjével figyelte, hogyan készül az apja a következő adásra.