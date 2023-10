Karapancsev Kristóf egy hónapja még boldogan mesélt arról, hogy két éve boldog párkapcsolatban él a kedvesével, azóta viszont nagyot változtak a dolgok, újra szingli. A Sztárban Sztár leszek! fiatal tehetsége a Borsnak mesélt arról, hogy szakítottak.

Be kellett látnom, hogy most a zenélésre és a műsorra szeretnék koncentrálni száz százalékig. Ezzel együtt azt is felismertem, hogy az utóbbi időben elhanyagoltam a párkapcsolatomat. Ezért nehéz szívvel, de közös megegyezéssel úgy döntöttünk a párommal, hogy külön utakon folytatjuk. Nem hagytunk nyitva kiskapukat, elengedtük egymás kezét, de azt megbeszéltük, hogy bármiben számíthat rám és én is rá" - mesélte.

Úgy érzem, hosszú távon jó döntést hoztam, még akkor is, ha rövid távon nagyon meggyötörtek a történtek. Mindenesetre igyekszem különválasztani a szakmát a magánélettől

- tette hozzá.