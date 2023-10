Új dalt írt Molnár György, az Omega együttes gitárosa, aki ezzel a számmal az egész beatnemzedék előtt hajt fejet. Minden vágya, hogy élőben maga adhassa elő, talán utoljára lépve közönség elé.

"Az utolsó simítások, az utolsó finomítások, aztán kész a dal" - mondta a Blikknek Molnár György.