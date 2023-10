Berki Mazsi a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban nemcsak arról beszélt, hogy a szülését nem is élőben közvetítették, hanem például arról is, hogy milyen most a kapcsolata Berki Krisztián másik lányának az anyjával, Hódi Pamelával.

"Ha úgy hozta volna az élet, hogy mi is szétmegyünk, én nagyon-nagyon hibáztattam volna később magunkat, hogy a lányunknak... ilyen cikkek, oda-vissza, áskálódás, vádaskodás. Annyira csúnya volt így utólag, és én is sok csúnya dolgot csináltam egyébként. Pamelának én ezt mondtam, és elnézést kértem, azóta már találkoztunk személyesen, és most, hála istennek, egy nagyon jó kapcsolatot, viszonyt ápolunk" – mondta Berki Mazsi.