Szombat este zajlik a Dancing with the Stars harmadik élő adása, melyben a sztárok a táncukkal egy-egy személyes üzenetet adnak át. A show-t Marics Peti és Stana Alexandra nyitotta, az énekes pedig a gyerekkori barátaiért adott hálát, különösen sokat emlegette Valkusz Milánt, aki meg is jelent a parketten, és akivel közösen építette zenei karrierjét. Marics el is sírta magát a meghatottságtól, mikor a kisfilmjében arról beszélt, hogy mennyire hálás ezekért a barátai kapcsolatokért.