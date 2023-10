Steven Seagal nagyon viharos életet élt, többször került botrányokba az elmúlt években, és a magánélete is kalandosan alakult, három váláson van túl. A 71 éves amerikai akciófilmszínész, producer, forgatókönyvíró, harcművész, blueszenész, énekes-dalszerző ma már visszavonultabban él.

Steven Seagal sosem készült színésznek, mégis egy korszak akciófilmjeinek lett megkerülhetetlen alakja. Elsősorban olyan filmszerepeivel vált ismertté, mint a Machete, az Úszó erőd, a Tűzparancs, a Hantahíradó, a Törvényre törve, a Nico vagy a Sebhelyek. Sokkal inkább harcművészeti tudásának köszönhette a sikereit, mint színészi képességeinek.

A harcművészetek szerelmese

A Michigan állambeli Lansingben született 1952. április 10-én. Édesanyja ír-mongol származású műtőorvos volt, az apja pedig orosz zsidó családból származó matematikatanár, így már gyerekként többféle kultúrát megismert. A mindig szigorú arcú színész a harcművészetek nagy szerelmese volt. Már hétévesen elkezdett karatézni, később aikidózni, és Japánban képezte tovább magát, amíg hétdanos nagymester nem lett belőle.

Felkérték A hadüzenet című film harcművészeti koordinátorának, majd Amerikába visszatérve a Soha ne mondd, hogy soha című filmben kapott ismét koordinátori megbízást. Öt évvel később figyelt fel rá egy hollywoodi producer, aki szerepet adott neki a Nico című filmben 1988-ban, innentől pedig nem volt megállás, sorra kapta a lehetőségeket.

Zenészként is elismerték

Folyamatos filmes munkái mellett 2005-ben adta ki debütáló albumát, majd több dala is felcsendült a szintén az abban az évben megjelent Szemben a Nappal című filmjében. Színészként, harcművészként és zenészként is elismerték, sokan a mai napig korunk polihisztorának tartják.

Különc figura, kalandos élete volt

Kollégái szerint mindig különc figura volt, sokan nem jöttek ki vele, a pályáját pedig számos szürreális anekdota övezte, melyek egy részét vélhetően ő maga kezdte el terjeszteni. 1994-ben Seagal például arról kezdett el mesélni, hogy egy ismeretlen rosszakarója megmérgezte, és mivel a mája és a veséje is károsult, majdnem meghalt. Állítása szerint akkor egy brazil spirituális vezető segítette a gyógyulásban.

Mindig nagyotmondónak gondolták, a származását illetően is különböző történetei voltak: egyszer azt mondta, hogy olaszok, máskor meg azt, hogy japánok az ősei. Számos botrányba is keveredett az elmúlt években, állítólag előfordult, hogy a fizikailag gyengébb színész kollégáit bántalmazta, vagy fegyverrel hadonászott, sőt, csalás és szexuális zaklatás gyanújába is keveredett.

Kalandos szerelmi élete volt, négy alkalommal házasodott, hét gyereke született. Jelenlegi feleségével eleinte munkatársak voltak, az asszisztense volt, később szerettek egymásba. Erdenetuya Batsukhót 2009-ben vezette oltár elé, azóta együtt vannak, közösen nevelik a kisfiukat.