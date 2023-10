T. Danny és Lissák Laura tánca teljesen magával ragadta a Dancing with the Stars zsűrijét, a harmadik élő show-ban ők kapták a legtöbb pontot. Ördög Nórától, Szente Vajktól és Juronics Tamástól is 9-9 pontot kaptak, ezzel pedig megdöntötték az évad rekordját, eddig ezt a táncot látta a legjobbnak a szakmai zsűri.