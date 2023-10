Tóth Gabitól nem meglepő, hogy úgy változtatja megjelenését, akár egy kaméleon, és tudja pontosan, hogy mi az, ami jól áll neki - ebben pedig fantasztikus stylist csapat is segít neki. Vasárnap este hosszú, fonott műhajjal ült be a zsűriszékbe, és kalapot is visel.

A ruháját részletesen is bemutatta: "Nehéz hét után, de gyógyultan… A ruha neve: Francine, amit Liza Minnelli a New York, New York filmbeli karakteréről Francine Evans-ról kapta. A ruhát az 1940- es és 1950-es évek musical előadások hangulata inspirálta. Üzenete: Merjünk nagyot álmodni, még ha ez az álom megvalósíthatatlannak is tűnik a körülményeinkhez képest. Ne befolyásoljon minket semmilyen külső tényező, higgyünk magunkban és tartsunk ki a céljaink mellett a végsőkig, Ez végül meghozza a várt sikert és az olykor fájdalmasnak tűnő, rögös út értelmet nyer."