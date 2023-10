Mint írtuk, teljes melléfogás a The Voice, kifejezetten gyenge számokat hoz: múlt szombaton például a Dancing with the Stars 834 ezer tévézőt érdekelt a TV2-n, a már hetekkel ezelőtt csúfosan megbukott Voice-ra pedig mindössze 444 ezer néző kapcsolt.

Az RTL Klub persze próbálkozik, most például Manuel öltözetével - ha már a show unalmas, hátha a zsűritagról esik majd pár szó. Manuel amúgy korábban sok botrányba keveredett, lopott az iskolában, ahonnan kirúgták, majd sokszor lopott élelmiszerboltból, ruhaboltból - erről itt olvashat, alább pedig újabb szettje:

A műsor hivatalos Facebook-oldalán többen gúnyolódnak Manuelen:

Volt, akinél az applikáció sem működött, más pedig a műsort és a csatornát szidta: