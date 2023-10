Charlie Puth amerikai énekes éppen Ausztráliában, a Margaret Court Arénában adott koncertet, amikor érkeztek a hírek Matthew Perry haláláról.

A zenész elárulta, hatalmas Jóbarátok-rajongó, az előadás közben szentelt néhány megható percet annak, hogy megemlékezzen a színészről: egy ponton elkezdte játszani a sorozat ikonikus főcímdalát, az I'll Be There For You-t, a közönség pedig természetesen becsatlakozott és mindenki együtt énekelt.