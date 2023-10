Matthew Perry halálának híre múlt hétvégén döbbentette meg a nyilvánosságot, a Jóbarátok szereplői egyelőre nem reagáltak nyilvánosan a történtekre. A sorozat és a színész rajongói azonban nem tétlenkedtek, már több ezren vonultak ki a sorozat ikonikus lakásának külső helyszíneként használt lakóház elé, ahová mécsesekkel, virágokkal és kedves üzenetekkel érkeznek.

A rajongók a New Yorkban található, Greenwich Village-i lakóház előtt gyülekeznek Matthew Perry halála miatt, amelyet a Jóbarátok külső felvételeihez használtak, és amely a Bedford Street 90. szám alatt található.

Vannak, akik a lámpaoszlophoz ragasztott üzenetekkel érkeznek, de olyanok is, akik saját festményükkel tisztelegnek Perry emléke előtt a helyszínen. A szívhez szóló üzenetek közül egy a sorozat epizódcímeinek szerkezetére utalva azt írta: "The One Where We All Lost a Friend", azaz "Ahol mindannyian elvesztettünk egy barátot" - írja a Daily Mail.

